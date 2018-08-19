Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam İlçesi Hacı Sabancı Organize  Sanayi Bölgesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde kalan Mehmet Altunköse'nin yerde  hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde  Altunköse'nin öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Altunköse'nin  çiftlik içerisinde bulunan tek katlı evin damından düştüğünü belirledi.

Altunköse'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.