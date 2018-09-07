Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Korkut Reis Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret U. (68), kzı arkadaşı Jale Ç. ile birlikte Hanımeli Sokak’ta bulunan bir kafeye geldi. İkili kafade bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı.

Nusret U., alevlenen tartışma sonucu belindeki silahı çıkararak, sevgilisi Jale Ç.’ye 3 el ateş etti. Kafedeki müşteriler korkuyla dışarı kaçarken, Nusret U., daha sonra silahı kendisine yöneltti. Nusret U., silahı ateşleyerek intihar ederken, kafe sahibi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kendi kafasına sıkan Nusret U.'nun öldüğünü belirlerken, yerde hareketsiz yatan Jale Ç.'ye kalp masajı yapmaya başladı. Jale Ç., sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de etrafta çevre güvenliği alarak durumu, Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

İnceleme ekipleri, olayda kullanılan silahla birlikte tüm delilleri titizlikle toplayarak durumu savcıya bildirdi. Sevgili olan Nusret U. ve Jale Ç.'nin cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.