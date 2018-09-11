Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı ve çevresini aniden kara bulutlar kapladı. Bulutlar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Yağmur özellikle Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji'nin radar görüntüsünde İstanbul üzerindeki yağmur bulutları böyle görüntülendi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Üsküdar'da yollar göle döndü. Sağanak yağışa aniden yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Beylikdüzü'nde yollar adeta göle döndü .Araçlar oluşan su birikintisinde güçlükle ilerledi. Oluşan su birikintisi ise kameralarca kaydedildi.

YENİBOSNA'YA DOLU YAĞDI

İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında Yenibosna'da dolu yağdı. Kısa süren dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ! SEFERLERDE AKSAMA...

Şiddetli yağış dolayısıyla Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşanıyor. Kentte etkili olan sağanak ve elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar Atatürk Havalimanı'na inmekte zorlanıyor. Bazı uçaklar havada bir süre tur attıktan sonra piste indi. Kalkış yapmak için pist başında bekleyen bazı uçaklar da bekleme nedeniyle azalan yakıtlarını doldurmak için sıraya girdi. Bu nedenle planlanan seferler aksadı.

YILDIRIM İSABET EDEN UÇAK BAKIMA ALINDI

Bu arada, özel bir havayolu şirketinin Riyad-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti.Havalimanına sorunsuz inen uçak, kontrol için hangara alındı.