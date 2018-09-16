Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında, Bursa'dan Kayseri'ye gelin almaya giden Eşref Çarbuğa yönetimindeki otomobilin Mucur ilçesinde plakası düşünce sürücü durdu. İddiaya göre bu sırada arkadan gelen iki otomobil duramayarak otomobile çarptı. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

YARALILAR KALDIRILDIKLARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Ferhat Çarbuğa, Medine Çarbuğa ve Eşref Çarbuğa, kaldırıldıkları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.