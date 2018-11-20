Olay Vize ilçesine bağlı Çakılı köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli şahıs susayıp yanında bulunan sıvıyı içti. Daha sonra içtiği sıvının tarım ilacı olduğunun anlaşılması üzerine H.A. Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan şahıs hastaneden taburcu olurken, jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlattı.
Su zannederek içti, tarım ilacı çıktı
20.11.2018 - 10:00 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir kişi su zannederek içtiği sıvının tarım ilacı çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Kırklareli,haberler,
589547 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589547.aspx
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