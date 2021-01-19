Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Kaza Araştırma Alt Komite Başkanı Nurcahyo Utomo, yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında 12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ilk kara kutudaki verilerin incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

Son uçuş dahil, 18 seferi içeren 27 saatlik verilerin erişilebilir olduğunu aktaran Utomo, uçağın düşüş nedenine ilişkin ön raporu 30 günde açıklayacakları bilgisini paylaştı.

Utomo, ABD’den Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurumundan (NTSB) 4, Federal Havacılık İdaresinden (FAA) 4, uçak motoru üreticisi General Electric’ten 2 ve Boeing şirketinden 1 bir kişi olmak üzere 11 kişiden oluşan ekibin de soruşturmada yer aldığını kaydetti.

Arama çalışmalarının 21 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu

Uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmaları devam ederken, yetkililer, dün, arama çalışmalarının 21 Ocak’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Askeri yetkililer, 15 Ocak’ta kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabı, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.