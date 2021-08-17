Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Türkiye'yi koronavirüs bakımından çok yüksek riskli ülkeler arasına ekledi. CDC'nin sürekli değişen listesinde "çok düşük riskli" 1’inci seviyeden "çok yüksek riskli" 4’üncü seviyeye 4 farklı seviye bulunuyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını buna göre güncelliyor.

TÜRKİYE 3. SEVİYEDEN 4'E YÜKSELDİ

Son 28 günde 100 bin kişide en az 500 Covid-19 vakası görülen ülkeler, CDC tarafından 4’üncü seviye listesine alınıyor. Türkiye, daha önce "3’üncü seviye, yüksek riskli" ülkeler arasında bulunuyordu.



Son 14 günde Çin, Güney Afrika, İran, Brezilya, İngiltere ve 26 Schengen ülkesinde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan ABD, Türkiye’den seyahatlerde güncel Covid-19 testi dışında bir kısıtlama uygulamıyor.



ABD'de vakalar günlük 100 bin seviyesini aştı Yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında birkaç hafta önce dibi gören ABD'de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle yeniden 100 binin üzerine çıktı.



Rusya'da Covid-19'dan can kaybı en yüksek seviyede Rusya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 799 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 16 Temmuz'da kayıtlara geçen aynı ölüm sayısı ile bir kez daha günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.