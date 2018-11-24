Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıklamasına kısa bir süre kaldı. Bir kaç saat sonra AK Parti'nin adayları belli olacak. Kritik yer Beylikdüzü için AK Parti'nin hangi adayı koyacağı merak ediliyor. Beylikdüzü Belediye Başkan adayı kim olacak?

Beylikdüzü Belediye başkan adayının Mevlüt Uysal olacağı kulislerde konuşulan son iddialar arasında. Peki Mevlüt Uysal kimdir, nereli, kaç yaşında? Mevlüt Uysal bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.. Ancak bu seçimde Meclis Başkanı Binali Yıldırım aday gösterilecek. İşte Mevlüt Uysal hakkında merak edilenler...

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Kim?

Beylikdüzü Belediye Başkan adayının Mevlüt Uysal olacağı iddia ediliyor.

AK Parti Beylükdüzü Belediye Başkan Mevlüt Uysal Kimdir?

Mevlüt Uysal 1966 senesinde Antalya'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Mevlüt Uysal, 1988 senesinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından bir süre avukatlık yaptı.

2001 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı olarak siyasi kariyerine başlayan Uysal, 29 Mart 2009 tarihinde Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine yapılan yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı oldu. 103 bin 111 seçmenin 39 bin 072’sinden oy alarak "Başakşehir Belediye Başkanı" seçildi.

2014 yerel seçimlerinde tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olan Uysal, ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı oldu.

28.09.2017 tarihinde, Ak Parti'nin İBB başkan adayı olduğu açıklandı.