AK Partili isimden CHP'ye karşı örnek davranış: "Tüm borcu itirazsız kabul etti"

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2024 00:17 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 00:27 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart'ta seçimleri kazanarak belediyeyi CHP’den teslim alan AK Partili Ferat Gülver, CHP'lilerin aksine belediyenin borçlarını afişe etmedi. Gülver, "CHP’li belediyeler dev pankartlarla 5 yıl hizmet etmeyeceklerini ilan ediyor aslında. Biz hizmete talip olduk ve borcu da harcı da kabul ettik" dedi.