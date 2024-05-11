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AK Partili isimden CHP'ye karşı örnek davranış: "Tüm borcu itirazsız kabul etti"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Partili isimden CHP&#039;ye karşı örnek davranış: &quot;Tüm borcu itirazsız kabul etti&quot;

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart'ta seçimleri kazanarak belediyeyi CHP’den teslim alan AK Partili Ferat Gülver, CHP'lilerin aksine belediyenin borçlarını afişe etmedi. Gülver, "CHP’li belediyeler dev pankartlarla 5 yıl hizmet etmeyeceklerini ilan ediyor aslında. Biz hizmete talip olduk ve borcu da harcı da kabul ettik" dedi.

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde borçların afişe edilmesine karşı AK Partili isimden örnek davranış geldi. CHP’nin kazandığı AK Partili belediyelerde dev afişlerle borçlar ilan edilirken Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde bunun tersi yaşandı.

"CHP ASLINDA HİZMET ETMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

AK Parti’den Beyendik Belediye Başkan Adayı olan Gazeteci Ferat Gülver, borçlu devraldığı belde belediyesiyle ilgili olarak sosyal medyada yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Borcu itirazsız kabul etti

“Özellikle bazı CHP’li muhalefet belediyelerde dev pankartlar asılarak 5 yıl hizmet etmeyeceklerini ilan ediyorlar aslında. 

AK Partili isimden CHP'ye karşı örnek davranış:

BORCU DA HARCI DA KABUL ETTİK

Adama sorarlar, ‘Niye aday oldun öyleyse?’ Biz Beyendik için hizmete talip olduk ve borcu da harcı da kabul ettik. ‘Okudum, anladım, kabul ettim’ diyerek imzaladık."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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