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Öğrenci ve öğretmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’ya geziye giden ve Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 25 kişi yaralandı.

İçinde 2'si öğretmen, 22'si öğrenci bulunan İbrahim Kara yönetimindeki 48 ARJ 588 plakalı midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde yağışlı hava nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı.

Öğrenci ve öğretmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı - 1. Resim

Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öğrenci ve öğretmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı - 2. Resim

Araçta, 2 öğretmen, 22 öğrenci ve bir sürücünün bulunduğu öğrenilirken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan ve yaralanan öğrenci grubunun Ortaca’dan Antalya’ya gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında içinde bulundukları Midibüsün kaza yaptığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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