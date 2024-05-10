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Bakırköy E-5'te feci kaza! Taksi ile çarpışan 2 motosikletli polis yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

E-5 karayolunda feci kaza... İstanbul Bakırköy'de motosikletli Yunus Polis ekibi ticari taksi ile çarpıştı. Yola savrulan iki polis yaralandı.

Bakırköy E-5 karayolunda motosikletli 2 polisin ticari taksiye çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

E-5'te feci kaza! Taksi ile çarpışan 2 motosikletli polis yaralandı - 1. Resim

İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli Yunus Polis ekibi, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen 34 TER 56 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

E-5'te feci kaza! Taksi ile çarpışan 2 motosikletli polis yaralandı - 2. Resim

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki polis memuru yola savruldu.

E-5'te feci kaza! Taksi ile çarpışan 2 motosikletli polis yaralandı - 3. Resim

Kazayı gören polis ekipleri yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

E-5'te feci kaza! Taksi ile çarpışan 2 motosikletli polis yaralandı - 4. Resim

İlk müdahalenin ardından yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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