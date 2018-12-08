Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum nedir? EYT son dakika haberleri, EYT yasası son durum, Emeklilikte yaşa takılanlar son haberler gibi merak edilenleri sizler için derledik. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan EYT son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak'ın açıklaması EYT yasası için bekleyen vatandaşların tepkisi çekti. Bir süredir MHP'nin gündeminde olan 'emeklilikte yaşa takılanlar' konusuna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulunmuş ve konuya olumsuz baktığını ifade etmişti. Meclis kapalıyken özellikle sosyal medyada sık konuşulan konu için Meclis'in açılması bekleniyordu ancak Meclis'e sunulan EYT araştırma önergeleri de reddedildi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT SON DURUM.. BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili son açıklama Bakan Albayrak'tan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, “Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik diye bir şey gündemimizde yok. 3600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız.” diye konuştu.

'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR' NEDİR?

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, yerel seçim öncesi konuya umutla bakıyor.

Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmesi bekleniyor.

EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre;

Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.

EYT'LİLER İÇİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI: TORBA KANUN

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, 8 Aralık tarihli yazısında EYT konusunu ele alarak 'torba kanun'un dönüm noktası olabileceğinden bahsetti. İşte İsa Karakaş'ın yazısından bir bölüm...

"Hükûmet tarafından hazırlanıp Meclise gönderilen 71 Maddelik Torba Kanun'da hâlihazırda emeklilikte yaş engeline maruz kalanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok.

Bu hafta içinde muhalefet parti milletvekillerince verilen EYT ile ilgili kanun teklifi de reddedildi. Ancak karamsar olmaya da mahal yok. Çünkü Torba Kanun görüşmeleri daha uzun süre devam edecektir.

Bu minvalde iktidar partisi milletvekillerinden herhangi birinin bile vereceği bir önerge ile Torba Kanu'na girmesi mümkün bulunmaktadır. Keza bugüne kadar olan süreçte görüldüğü üzere muhalefet parti millevekillerince verilen kanun teklifleri sorunu çözmediği gibi iktidar ve iktidara yakın partilerin de ret refleksi ile karşılık vermelerine neden oldu.

EYT mevcut iktidar partisi tarafından çıkarılmış bir sorun değildir. Dolayısıyla bu sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda sosyal güvenlik alanında daha bilimsel daha geçerçekçi bir şekilde gerçekten uzman ve akademisyen kişilerce hazırlanacak raporlarlarda gerçekte hemen milyonlarca kişinin emekli olamayacağı belirtilen şekilde bütçeye ağır maliyet getirilmeyeceği özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılması hâlinde mağduriyetin çok daha kolay çözüleceği aşikârdır.

Örneğin emeklilikle ilgili tüm şartları yerine getirmiş olmasına rağmen emekli olamayan yüz binlerce memur bulunmaktadır. Keza bu memurların çocuklarının üniversite eğitimi, evliliği gibi nedenlerle en çok paraya ihtiyaç duyduğu dönemde emekli olmaları hâlinde alacakları para neredeyese yarı yarıya düşmektedir. Aynı şekilde 08.09.1999 tarihi öncesinde SSK ve Bağ-Kur girişi olup da yeterli primleri olmayan milyonlarca kişi bulunmaktadır.

Son söz olarak; 71 madde ile açılışı yapılan Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur. Bu bağlamda EYT’lilerle ilgili daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz tek cümlelik bir ilavenin SGK kanununa eklenmesi bu mağduriyetin giderilmesi için kâfi gelecektir..."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." demişti.