Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Porto CBC Sport izle, CBC Sport canlı izle, Galatasaray Porto cbc sports canlı izle, CBC Sport şifresiz izle, Galatasaray Porto canlı şifresiz kanal gibi bu akşam oynanacak olan karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizde. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Porto'yu Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ediyor. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşma ile ilgili olarak en çok merak edilen ve araştırılan konu ise 'Galatasaray Porto şifresiz veren kanallar' oluyor. Ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS olan karşılaşma, başka ülkelerin kanalları tarafından da yayınlanıyor. GS Porto maçı AZ TV İdman TV yayınlıyor mu sorusunun yanı sıra GS Porto CBC Sport canlı izle, Galatasaray Porto CBC Sport şifresiz gibi konular da araştırılıyor...

GALATASARAY PORTO CBC SPORT YAYINLIYOR MU? GALATASARAY PORTO ŞİFRESİZ KANALLAR VAR MI?

Galatasaray Porto maçını şifresiz olarak Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan izleyebilirsiniz!

CBC Sport, bu hafta yayınlayacağı maçlar arasında Galatasaray Porto maçının da olduğunu Facebook hesabından açıkladı.

CBC SPORT NASIL İZLENİR? (GALATASARAY PORTO MAÇI ŞİFRESİZ KANALLAR)

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport’u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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Galatasaray, UEFA Kupası için sahaya çıkıyor

Son 5 maçında 1 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, Salı akşam sahasında son 5 maçını da kazanan Porto’yu konuk edecek. Porto’yu en son 2013’te İstanbul’a konuk eden sarı-kırmızılılar o maçı Melo’nun golüyle 1-0 kazanmıştı. Son 4 Şampiyonalar Ligi maçında gol atamayan Galatasaray, son 3 maçında en az 3 gol atan Porto karşısında öncelikle gol istiyor. Ama son 19 Şampiyonalar Ligi maçının 17’sini kazanamayan Galatasaray’ın karşısındaki Porto, son 4 devlet ligi maçını da kazandı.

Porto 5 pozisyonda 1 atıyor! Galatasaray ise 20'de 1!

Maç başına Galatasaray 10.8, Porto ise 13.2 şut istatistiği ile oynuyor… sarı-kırmızılıların rakibi 2.4 gole çevirme istatistiği yakalarken, Galatasaray’ın ise bu istatistiği sadece 0.6. Galatasaray yakaladığı pozisyonları yüzde 5 oranında değerlendirirken, Porto içinse bu oran yüzde 18’e vurdu.