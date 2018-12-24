Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Aralık resmi tatil mi, okullar tatil mi ve 1 Ocak 2019 resmi tatil mi, okullar tatil mi konuları yeni yıla dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 31 Aralık'ın Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak ile birlikte tatillerini 4 güne çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar. Öğrenciler ise 2018'in son günü ve 2019'un ilk günü okullar tatil mi merak ediyorlar. Çalışanlar ve öğrenciler, yılbaşı tatili 4 gün mü, yılbaşı tatili kaç gün merak ediyorlar. İşte 2019 resmi tatilleri, 1 Ocak tatil mi, 31 Aralık resmi tatil mi gibi soruların cevapları

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ? (YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 4 GÜN MÜ?)

31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili merak edilen 'tatil' konusu ile ilgili detaylar haberimizde. Yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2019 resmi tatil. 2019 resmi tatiller listesinde 1 Ocak 2019 yer alıyor. Ancak 31 Aralık 2018 ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Tatillerini 4 güne tamamlamak isteyen çalışanlar yıllık izinlerinden bir günü pazartesi için kullanarak dört günlük tatil hakkı elde edebilirler.

2019 RESMİ TATİLLER

Resmi Gazete'de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” olarak yayınlanan bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. 2019'da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman? Çalışanlar ve öğrencilerin merakla bekledikleri Ulusal ve resmi tatiller 2019'un hangi günlerine denk geliyor?

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı