Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac kura sonuç sorgula, Hac kura sonucu öğren 2019.. Hac kura çekimine saatler kaldı. Bugün hac kura çekilişinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki hac kuraları çekildi mi, hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Yarın 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının görevini yerine getirmek üzere Hacca gidip gitmeyeceği belli olacak. Hac Kura Sonuç Sorgula. Biz de sizler için hac kura sonuç sorgula, hac kura sonucu öğren 2019, hac kuraları çekildi mi, ne zaman açıklanacak gibi soruları cevapladık. İşte Hac kura çekimi ve hac sonucu öğren.

Hac Kuraları Çekildi mi?

Hac Kuraları henüz çekilmedi. Ancak Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu cevap buldu. Hac kura sonuç sorgula. Hac kuraları yarın çekilecek. Milyonlarca kişi Hac kuraları çekildi mi, Hac kura sonucu öğren aramalarında bulunuyor. Hac kura sonucunuzu sitemizden öğrenebilirsiniz.

Hac Kura çekimi saat kaçta?

Hac kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura çekiminin 28 Aralık'ta yapılacağı bildirilmişti. Hac kura çekimi saat kaçta başlayacak, ne zaman açıklanacak? Kutsap topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları için kura çekimi 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00'de başlayacak.

Kesin kayıt ne zaman?

Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayıt ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra Diyanet tarafından yayınlanacak.

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00'da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecektir.

b) 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

c) Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

1- Oda Tercihli Konaklama Türü

a. Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,

b. Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,

c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

d. Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)

e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot

şeklinde verilecektir.

f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.

g. Medine'de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.

h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan

protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.

i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi: 15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

2- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

"Otel Konaklama Türü" otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle "Oda Tercihli Konaklama Türü'"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.

.