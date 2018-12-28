AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti başkan adayları açıklandı mı gibi konular uzun zamandır siyaset gündeminde ilk sıralarda yer alanlar arasında yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zaman önce açıklaması beklenen isimler için gün verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı. Bir süredir kulislerde en çok konuşulan isimler kimler? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar
AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU? AÇIKLANDI MI?
'AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu' sorusu, 2019 yerel seçimleri ile ilgili en çok merak edilenlerin başında geliyor! AK Parti, İstanbul 2019 yerel seçimleri belediye başkan adayları için titiz bir çalışma yürütüyor.
Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım tarihleri arasında belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de, tüm Türkiye'de aynı anda e-temayül yoklaması yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elektronik ortamda gerçekleştirilen oylamanın sonuçları üzerinde yaptığı çalışma sonucu, aday olacak isimler netleşti.
Kesinleşen isimlerin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı. İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının 29 Aralık Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.
AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN MUHTEMEL ADAYLARI
1- Adalar
Özlem Özteki̇n Vural
İlçe Başkanı - Avukat
2- Arnavutköy
Ahmet Haşi̇m Baltacı
Arnavutköy Beledi̇ye Başkanı
3- Ataşehi̇r
İsmai̇l Erdem
Sancaktepe Beledi̇ye Başkanı
4- Avcılar
İbrahi̇m Ulusoy
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi̇nde Başheki̇m
5- Bağcılar
Lokman Çağrıcı
Bağcılar Beledi̇ye Başkanı
6- Bahçeli̇evler
Hakan Bahadır
İstanbul İl Başkan Yardımcısı - Doktor
7- Bakırköy
Ali̇ Tali̇p Özdemi̇r
Eski̇ Çevre Bakanı – Eski̇ Bakırköy Beledi̇ye Başkanı
8- Başakşehi̇r
Yasi̇n Kartoğlu
Başakşehi̇r Beledi̇ye Başkanı
9- Bayrampaşa
Ati̇lla Aydıner
Bayrampaşa Beledi̇ye Başkanı
10- Eyüpsultan
Deni̇z Köken
Gazi̇antep Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Genel Sekreteri̇
11- Fati̇h
Ergün Turan
TOKİ Başkanı - Mühendi̇s
12- Gazi̇osmanpaşa
Av. Beşi̇r Açıkça
İlçe Yöneti̇m Kurulu Üyesi̇ - Avukat
13- Güngören
Bünyami̇n Demi̇r
İl Başkan Yardımcısı - Mi̇mar
14- Sultanbeyli̇
Mehmet Çon
Beledi̇ye Mecli̇s Üyesi̇- Mühendi̇s
15- Üsküdar
Hi̇lmi̇ Türkmen
Üsküdar Beledi̇ye Başkanı
16- Zeyti̇nburnu
Ömer Arısoy
Kültür Ve Turi̇zm Bakan Yardımcısı
17- Ümrani̇ye
İsmet Yıldırım
Ki̇ptaş Genel Müdürü
18- Beyoğlu
Haydar Ali̇ Yilmaz
26. Dönem İstanbul Mi̇lletveki̇li̇
19- Çatalca
Mesut Üner
Çatalca İlçe Başkanı - Mi̇mar
20- Kadıköy
Özgül Özkan Yilmaz
İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreteri̇
21- Beyli̇kdüzü
Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇ye Başkanı
22- Büyükçekmece
Veli̇tti̇n Küçük
2009 MHP Beledi̇ye Başkan Adayı - İş adamı
23- Şi̇le
Can Tabakoğlu
Şi̇le Beledi̇ye Başkanı
24- Kağıthane
Mevlüt Özteki̇n
İlçe Başkanı - Mühendi̇s
25- Maltepe
Kadem Ekşi̇
Jeofi̇zi̇k Mühendi̇si̇-i̇ş Adamı
26- Pendi̇k
Ahmet Ci̇n
İl Başkan Yardımcısı
27- Sancaktepe
Fazlı Kılıç
Kâğıthane Beledi̇ye Başkanı
28- Sarıyer
Ahmet Mi̇sbah Demi̇rcan
Beyoğlu Beledi̇ye Başkanı
29- Beykoz
Murat Aydın
Zeyti̇nburnu Beledi̇ye Başkanı
30- Çekmeköy
Ahmet Poyraz
Çekmeköy Beledi̇ye Başkanı
31- Esenler
Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı
32- Esenyurt
Azmi Ekinci
26. Dönem Milletvekili
33- Sultangazi
Cahit Altunay
Sultangazi Belediye Başkanı
34- Şişli
Ömer Fuat Günday
Şişli İlçe Başkanı
35- Tuzla
Şadi Yazıcı
Tuzla Belediye Başkanı