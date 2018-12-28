Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti başkan adayları açıklandı mı gibi konular uzun zamandır siyaset gündeminde ilk sıralarda yer alanlar arasında yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zaman önce açıklaması beklenen isimler için gün verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı. Bir süredir kulislerde en çok konuşulan isimler kimler? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar

AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU? AÇIKLANDI MI?

'AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu' sorusu, 2019 yerel seçimleri ile ilgili en çok merak edilenlerin başında geliyor! AK Parti, İstanbul 2019 yerel seçimleri belediye başkan adayları için titiz bir çalışma yürütüyor.

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım tarihleri arasında belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de, tüm Türkiye'de aynı anda e-temayül yoklaması yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elektronik ortamda gerçekleştirilen oylamanın sonuçları üzerinde yaptığı çalışma sonucu, aday olacak isimler netleşti.

Kesinleşen isimlerin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı. İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının 29 Aralık Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN MUHTEMEL ADAYLARI

1- Adalar

Özlem Özteki̇n Vural

İlçe Başkanı - Avukat

2- Arnavutköy

Ahmet Haşi̇m Baltacı

Arnavutköy Beledi̇ye Başkanı

3- Ataşehi̇r

İsmai̇l Erdem

Sancaktepe Beledi̇ye Başkanı

4- Avcılar

İbrahi̇m Ulusoy

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi̇nde Başheki̇m

5- Bağcılar

Lokman Çağrıcı

Bağcılar Beledi̇ye Başkanı

6- Bahçeli̇evler

Hakan Bahadır

İstanbul İl Başkan Yardımcısı - Doktor

7- Bakırköy

Ali̇ Tali̇p Özdemi̇r

Eski̇ Çevre Bakanı – Eski̇ Bakırköy Beledi̇ye Başkanı

8- Başakşehi̇r

Yasi̇n Kartoğlu

Başakşehi̇r Beledi̇ye Başkanı

9- Bayrampaşa

Ati̇lla Aydıner

Bayrampaşa Beledi̇ye Başkanı

10- Eyüpsultan

Deni̇z Köken

Gazi̇antep Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Genel Sekreteri̇

11- Fati̇h

Ergün Turan

TOKİ Başkanı - Mühendi̇s

12- Gazi̇osmanpaşa

Av. Beşi̇r Açıkça

İlçe Yöneti̇m Kurulu Üyesi̇ - Avukat

13- Güngören

Bünyami̇n Demi̇r

İl Başkan Yardımcısı - Mi̇mar

14- Sultanbeyli̇

Mehmet Çon

Beledi̇ye Mecli̇s Üyesi̇- Mühendi̇s

15- Üsküdar

Hi̇lmi̇ Türkmen

Üsküdar Beledi̇ye Başkanı

16- Zeyti̇nburnu

Ömer Arısoy

Kültür Ve Turi̇zm Bakan Yardımcısı

17- Ümrani̇ye

İsmet Yıldırım

Ki̇ptaş Genel Müdürü

18- Beyoğlu

Haydar Ali̇ Yilmaz

26. Dönem İstanbul Mi̇lletveki̇li̇

19- Çatalca

Mesut Üner

Çatalca İlçe Başkanı - Mi̇mar

20- Kadıköy

Özgül Özkan Yilmaz

İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreteri̇

21- Beyli̇kdüzü

Mevlüt Uysal

İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇ye Başkanı

22- Büyükçekmece

Veli̇tti̇n Küçük

2009 MHP Beledi̇ye Başkan Adayı - İş adamı

23- Şi̇le

Can Tabakoğlu

Şi̇le Beledi̇ye Başkanı

24- Kağıthane

Mevlüt Özteki̇n

İlçe Başkanı - Mühendi̇s

25- Maltepe

Kadem Ekşi̇

Jeofi̇zi̇k Mühendi̇si̇-i̇ş Adamı

26- Pendi̇k

Ahmet Ci̇n

İl Başkan Yardımcısı

27- Sancaktepe

Fazlı Kılıç

Kâğıthane Beledi̇ye Başkanı

28- Sarıyer

Ahmet Mi̇sbah Demi̇rcan

Beyoğlu Beledi̇ye Başkanı

29- Beykoz

Murat Aydın

Zeyti̇nburnu Beledi̇ye Başkanı

30- Çekmeköy

Ahmet Poyraz

Çekmeköy Beledi̇ye Başkanı

31- Esenler

Mehmet Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı

32- Esenyurt

Azmi Ekinci

26. Dönem Milletvekili

33- Sultangazi

Cahit Altunay

Sultangazi Belediye Başkanı

34- Şişli

Ömer Fuat Günday

Şişli İlçe Başkanı

35- Tuzla

Şadi Yazıcı

Tuzla Belediye Başkanı