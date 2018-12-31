Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye konuklar kimler, Yarışmaya kimler Katılacak... O Ses'te yarışacak ünlü isimler, O ses Türkiye konukları... O SES Türkiye'de yeni yılda hangi konuklar katılalacak? O SES Türkiye'de Jüride yer alan Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz gibi ünlü isimleri yorumlayacak. İşte konuk olacak ünlü sanatçılar... O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel fragmanında Demet Özdemir-Can yaman ikilisinden usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’na, çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’dan yükselen stand up'çı Doğu Demirkol’a pek çok ismin performansından görüntüler var. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı programında sahne alacak isimler ve konuklar...

İŞTE O SES TÜRKİYE'DE YARIŞACAK ÜNLÜLER!

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.

Dopdolu içeriği ve birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye yeni yıl Özel bu akşam 20:00'de TV8'de olacak. O Ses Türkiye'nin ardından ise TV8'de 00.30'da Oynat Bakalım, 02.00'de ise Yemekteyiz programının tekrarı ekrana gelecek.

GEÇEN SENE HANGİ İSİMLER KATILMIŞTI?

Bir gelenek halini alan O Ses Türkiye’de geçtiğimiz yıl; Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahne almıştır. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa Cem Yılmaz esprileri ile damga vururken, ünlü isimler sahne performanslarıyla parmak ısırtmıştı. Jüri üyeleri arasında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada gecenin kazanan ismi Yıldız Tilbe olmuştu.

