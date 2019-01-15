Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 15 Ocak'ta açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçlarını öğrendikten sonra diğer aşamalarda neler yapacaklarına odaklandılar. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının gerçekleşeceği sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2019 sözleşmeli öğretmen atamaları ve tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

20 bin öğretmenin alınacağı atamada tercih yapmak isteyen öğretmen adayları, tercih işlemlerini 28 Ocak- 1 Şubat tarih aralığında tamamlayacaklar.

SÖZLEŞME ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA

Sözlü sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilen sonuçlara ulaşabilirler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu