Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Ocak okullar tatil mi? Okulların tatil olduğu iller listesi yayınlandı mı? Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Yarın okul var mı? Ülkenin büyük bir bölümünde etkisini sürdürmeye devam eden soğuk havalar, birçok ilde okullaın tatil edilmesine neden oluyor. Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyorlar. Ülkenin doğusunda kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, batıda kar yağışı yerini kısmen sağanak yağışa bıraktı. Peki yarın okulların yatil olduğu iller hangileri? 16 Ocak okullar tatil mi? Okulların tatil olduğu iller

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Yoğun kar yağışının görüldüğü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bugün ve yarın olmak üzere eğitime 2 gün süreyle ara verildi.