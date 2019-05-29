Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır ötesi operasyon hazırlığı süren Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına askeri araç ve komando takviyesi yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, konvoyla Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Bir süre bekletilen askeri konvoy akşam saatlerinde sınır birliklerine doğru yola çıktı.