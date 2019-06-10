Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım İmamoğlu yayını ne zaman, Yıldırım İmamoğlu canlı yayını hangi kanalda, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkacak mı, Yıldırım İmamoğlu ortak yayın ne zaman... Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman bir araya geleceği merakla bekleniyordu. AK Parti ile CHP temsilcilerinin bir araya gelerek aldığı ortak karar sonucu, merakla beklenen yayının tarihi belirlendi.

YILDIRIM İMAMOĞLU ORTAK CANLI YAYINI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ortak yayının 16 Haziran saat 21:00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuaye alanında gerçekleşeceğini açıkladı.

Ünal, yayının herhangi bir kanalda değil, tüm kanallarda ortak canlı yayın olarak gerçekleşeceğini belirtti.

MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Ünal, “Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar 21.00 canlı yayında bir araya gelecektir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Yayının Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Alınan ortak kararları açıklayan Altay ise “Moderatör Sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede aynı soruların sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve soru ilkesi çerçevesinde bir program gerçekleşecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş orak bir teknik ekip yürütecek. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye’deki bütün yayın kuruluşları bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Mahir bey ile iki gündür yürüttüğümüz görüşmeler sonrasın 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından ortak karar metin gazetecilere dağıtıldı.