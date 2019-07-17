Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? | Face neden açılmıyor? TSİ 15.30'dan itibaren bazı kullanıcılar bu üç uygulamaya da erişim sağlayamadı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu tüm gün sürmüş ve erişim sorunun kaynağının siber saldırı olduğu anlaşılmıştı. Aradan kısa bir zaman geçmesine karşın Instagram, Facebook ve WhatsApp dünya genelinde yeniden erişim sorunu yaşıyor. Sosyal medya platformlarına girmeye çalışan kullanıcılar aşağıdaki hata ekranlarıyla karşılaşıyor.

Facebook Nedir?

Facebook temel anlamda bir haberleşme, fotoğraf veya video paylaşma, etkinlik ve topluluklar üzerinden bilgi alma platformudur. Son zamanlardaki eklentileri sayesinde pek çok ekstra özelliğe sahip olsa da, en temel özelliklerini bu kategoriler oluşturmaktadır. 2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde okumakta olan Mark Zuckerberg tarafından, okul arkadaşları arasında kullanılmak üzere tasarlanmış olan Facebook zamanla şimdiki halini almıştır. Şuanda milyarlarca kullanıcısı olan bu platform, çoğu siteye üye olurken sizin için yeterli olacaktır. Yani İnstagram, Twitter, Pinterest gibi pek çok siteye sadece Facebook hesabınız ile giriş yapabilir, mail girmenize gerek kalmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Facebook Ne İşe Yarar?

Facebook, resimlerinizi, videolarınızı, yazılarınızı paylaşmanıza olanak sağlar. Bu paylaşımları kendi adınıza açtığınız bir hesapla, kendi kurduğunuz bir grup veya toplulukla da yapabilirsiniz. Örneğin, felsefe ile çok yakından ilgileniyorsanız, felsefe ile ilgili bir grup, topluluk veya hayran sayfası kurarak, bu konuyla ilgili insanların da sayfanıza katılmasını sağlayabilirsiniz.

İş ve eğitim konusunda da son derece önemli bir yere sahip olan Facebook ile okulunuz veya işinize ait topluluklara üye olarak gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Günümüzde üniversitelerdeki ders notları, ders iptal ve değişiklikleri dahi Facebook üzerinden gönderilmektedir. Facebook pek çok haber sitesi ve etkinlik alanı da barındırmaktadır. Arama kısmına istediğiniz sözcüğü yazarak hayran olduğunuz bir kişiyi, hobilerinizi, ilgilendiğiniz konuları

rahatlıkla bulup takip edebilirsiniz.

Sevdiklerinizin gönderilerini beğenebilir, yorum yazabilir ve Facebook’un yeni özelliği sayesinde, resimlerin altına üzgün, mutlu, kızgın, şaşkın gibi ifadeler bırakabilirsiniz. O anki ruh halinizi yansıtmak için kendinizin nasıl hissettiğini belirten durum değişiklikleri yapabilir, profilinizden ilişki durumunuzu ayarlayabilir, akrabalarınızı kendi sayfanıza anne, baba, kuzen vb. şekilde ekleyebilirsiniz.



WhatsApp nedir?

WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.

WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmekmümkün.

Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmak, çektiğiniz fotoğrafları veya videoları gönderebilmek varken neden yapmayasınız?