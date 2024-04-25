Uruguay Milli Takımı açıkladı: Fernando Muslera resmen emekli

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 18:59 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, " Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" denildi.