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Uruguay Milli Takımı açıkladı: Fernando Muslera resmen emekli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uruguay Milli Takımı açıkladı: Fernando Muslera resmen emekli

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, " Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" denildi.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada deneyimli eldivenin milli takım kariyerini sonlandırdığı açıklandı.

MUSLERA ARTIK MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEYECEK

Uruguay Milli Takım hesabından yapılan paylaşımda, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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