Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Rıfat kimdir, Masterşef Rıfat Yurttaş nereli, Masterchef Rıfat ne iş yapıyor, MasterChef Rıfat boyu, Master şef Rıfat Yurttaş kimdir... TV8'de haftanın 3 akşamı yayınlanan yaışma, birbirinden ilginç karakterlerle oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında Rıfat Yurttaş geliyor. Rıfat Yurttaş kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Rıfat Yurttaş instagram hesabı var mı? İşte merak edilen ve araştırılanlar...

MASTERCHEF RIFAT KİMDİR, MASTERŞEF RIFAT YURTTAŞ BOYU, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.

Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.

Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak görev aldı.