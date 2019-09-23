Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 12. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul yeni sezon 3. bölüm izle, Zalim İst 12 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle... Kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay gibi usta isimleri barındıran Zalim İstanbul, ilgi çekici konusu ve başarılı genç oyuncuları ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Geçen hafta heyecanın dorukta olduğu dizide bu hafta neler olacak? Seher, Cemre'yi Nedim'le konuşurken yakalıyor... Cemre ile Cenk arasında geçenler ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek! Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 12. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 12. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 12. SON BÖLÜM İZLE)

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.