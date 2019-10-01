Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 4 Ekim Cuma AKTÜEL kataloğunda neler var, BİM'de bu hafta indirimli ürünler neler, BİM aktüel liste 4-11 Ekim, BİM'de haftanın fırsatları neler? Her hafta Cuma günü indirimli ürünlerini müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler zincirinde bu hafta da çok cazip ürünler mevcut. BİM AKTÜEL katalog ürünleri listesi ve fiyatları ve 4 Ekim BİM AKTÜEL kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak. BİM aktüel 4 Ekim ürünler listesi aramalarında yararlanan BİM katalog merak eden müşteriler haberimizden yararlanabilir. İhtiyaçlarını avantajlı ve indirimli ürünlerle karşılamak isteyen müşteriler bu indirimlerden yararlanmak için 4 EKİM Cuma BİM aktüel ürünler listesi ve indirim listesinin takibini yapıyordu. Bu hafta BİM Aktüel indirimli ürünler listesiyle satışa çıkıyor. BİM 1-4 Ekim aktüel ürün kataloğu her hafta olduğu gibi yayınlandı. Cuma günü BİM raflarında yerini alacak ürünler yine dolu dolu geliyor. BİM aktüel 4 - 11 Ekim ürünler listesi BİM ürünleri marketlerde satışa sunulacak ürünlerde Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu, Kumtel Mini Isıtıc, Elektrikli Fanlı Isıtıcı Kumtel, Buhar Kazanlı Ütü 6.6 Bar Tefal, Elektrikli Süpürge Cyclone Arnica, Simli Düğmeli Panço Kadın, göze çarpan ilk ürünler arasında. İşte BİM 4 Ekim indirimli ürünler listesi fiyatları, aktüel listesi haberimizde..

4 Ekim aktüel ürünlerde özellikle Buhar Kazanlı Ütü, Elektrikli Süpürge, Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı, Çift Kişilik Yün Yorgan, 6 Parça Çelik Tencere Seti, 24 Parça Kaşık Çatal Bıçak Seti, 48 Parça Yaldız Fileli Rölfeyli Yemek Seti dikkat çekerken, özellikle çeyizlik ürünler çoklu fırsalarla sunuluyor. İşte BİM 4 Ekim aktüel kataloğu ve daha fazlası... BİM 4 EKİM 2019 AKTÜEL KATALOĞU MEIZU Note 8 64 GB Cep Telefonu 1.149 TLKumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TLKumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL Müzikli Işıklı Gitar 54,90 TLSaçsız Bebek 23 cm 24,90 TL Karma Çocuk Kitapları 6,95 TLRobot Araba 29,90 TLLisanslı Top 6,95 TL Simli Düğmeli Panço 24,90 TLBİM Haftanın İndirimli Çeyizlik ÜrünleriTefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TLArnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TLSoley Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 149 TL Dinarsu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Battaniye 89 TLCasilda Home Lüks Post Halı 60x90 cm 65 TLVisco Banyo Takımı, 39,90 TLÇift Kişilik Yün Yorgan 179 TLYün Yastık 75 TL Lüks Banyo Paspası 39,90 TLKadın - Erkek Jakarlı Kadife Bornoz 64,90 TLComfort Family 3 Parça Kadın Sabahlıklı Pijama Seti 59,90 TL Jakarlı Kadife Yüz Havlusu 9,95 TL Jakarlı Kadife Banyo Havlusu 19,90 TLÇift Kişilik Battaniye 24,90 TLTek Kişilik Battaniye 21,90 TLGüpürlü Baskılı Masa Örtüsü 29,90 TL Taş İşlemeli Runner 27,50 TL Taş İşlemeli Kadife Kırlent 19,90 TLKadın Patik Terlik 8,95 TL Erkek Patik Terlik 9,95 TL Esem Erkek Deri Terlik 29,90 TL Esem Kadın Nakışlı Terlik 26,90 TL Kütahya Porselen 48 Parça Yaldız Fileli Rölfeyli Yemek Seti 329 TL Hisar Optima 24 Parça Kaşık Çatal Bıçak Seti 149 TLHisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 189 TLHisar Optima 6 Parça Granit Efektli Tencere Seti 169 TL Chef Aile Boyu Çelik Çaydanlık 85 TLYaldızlı Ayaklı Su Bardağı 49,90 TL Yaldızlı Şerbet Seti 64,90 TL Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 39,90 TL Yaldızlı Meşrubat Bardağı 39,90 TLKiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL Fakir El Mikseri 79 TL Kütahya Porselen 6 Parça 2 Kişilik Kahve İkram Seti 24,90 TL Kütahya Porselen 12 Parça Fincan Takımı 34,90 TL Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 19,90 Tl

11 Ekim Bim aktüel kataloğunda yer alan elektrikli ev aletleri arasında en dikkat çekici olanları ise Kumtel’den. Neredeyse her Bim kataloğuna girişinde büyük ilgi gören, fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan, ücretsiz kurulum imkanı ile satışa sunulan Kumtel Ankastre Set 899 TL. Ütü Masası 79 TL. Kurutmalık 49,90 TL. Ayakkabı Kutusu 5,95 TL. Yuvarlak Çamaşır Selesi 10,90 TL. 11 Ekim 2019 Bim aktüel ürünler kataloğun da çok sayıda züccaciye ürünü de yer bulmuş durumda. Paşabahçe Arya Çay Seti 24,90 TL. Paşabahçe Büyük Servis Tabağı 6,50 TL. Pipetli Su Şişesi 1,95 TL. Chef’s Çiğköfte Tepsisi 17,50 TL. Sarmaşık Desenli Oval Tepsi 12,50 TL. Casilda Home Çok Amaçlı Mutfak Makası 9,95 TL.

Bim aktüel 11 Ekim 2019 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Tekstil ürünlerinin geniş yer kapladığı yeni Bim aktüel ürünler kataloğunda silikon elyaf dolgulu, çift taraflı kullanıma uygun olarak üretilmiş Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan 54,90 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip Pamuklu Yolluk 19,90 TL. Pamuklu Paspas 6,50 TL. 11 Ekim Bim kataloğunda yer alan tekstil ürünleri arasında mevsimlik giyim ürünleri de dikkat çekiyor. Çocuk Yağmurluk 14,90 TL. Kadın Erkek Yağmurluk 19,90 TL. Çocuk Kapüşonlu Mont 49,90 TL. Kadın Erkek Terlik 12,90 TL. Erkek Peluşlu Çizme 29,90 TL. Kız Erkek Çocuk Işıklı Çizme 29,90 TL. Kadın Rugan Bot 49,90 TL. Erkek Deri Casual Ayakkabı 49,90 TL. Kız Çocuk Lisanslı Tayt 19,90 TL. Çocuk Unicorn Pullu Elbise 19,90 TL. Kadın Termal Tayt 9,95 TL. Kadın Pantolon Görünümlü Termal Tayt 24,90 TL. Kadın Gümüş Kolye çeşitleri 17,90 TL. Bim 11 Ekim 2019 kataloğunun üçüncü sayfasını incelediğimizde ise bizleri harika bir ürün karşılıyor. Yüz tanıma özellikli, Android işletim sistemine sahip, 16GB dahili hafızalı, 13MP arka kameralı, çift sim kart desteği sunan Xiaomi RedMi 6A Cep Telefonu 849 TL. Neredeyse her yeni Bim aktüel ürünler kataloğunda gördüğümüz çocuklara özel ürünler 11 Ekim 2019 Bim kataloğunda da kendilerine yer bulmuş durumda. Bez Oyun Çadırı 29,90 TL. Standlı Oyuncak Mutfak Seti 34,90 TL. Oyuncak Tamir Seti 34,90 TL. Pilsan Yer Karosu 27,50 TL. Kelime Oyunu 34,90 TL. Lisanslı Manyetik Eva Dart 14,90 TL.