Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor 2 yayın hayatına başladı! TRT'nin birçok kanalı ile geniş yelpazade sunduğu yayın hizmetine bir yenisi daha ekleniyor. TRT Spor ile birlikte TRT Spor 2, spor gündemine dair gelişmeleri ve canlı müsabakalarını ekrana getirmek için yayın hayatına başlıyor. Peki TRT Spor 2 frekans bilgileri, TRT Spor 2 frekans ayarları, TRT Spor 2 canlı gibi araştırılan detaylara dair ayrıntılar neler?

TRT SPOR 2 FREKANS BİLGİLERİ! TRT SPOR 2 TÜRKSAT'TAN NASIL İZLENİR?

Uydu: Türksat 4A 42'

Frekans: 11958

Symbol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

TRT SPOR 2 FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

TRT Spor 2 kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 11958 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Vertical Dikey' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '27.500' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

TRT SPOR 2 HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

TRT Spor 2 şu anlık sadece Türksatta yayın hayatına geçecek ilerleyen günlerde gelişmler oldukça platform bilgileri verilecektir.

TRT SPOR 2 ÜCRETLİ Mİ?

TRT Spor 2, diğer TRT kanalları gibi şifresiz ve ek ücret olmadan sporseverlerle buluşacak.