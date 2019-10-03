Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Fenerbahçe basketbol canlı izle, Real Madrid FB maçı şifresiz kanallar, Fenerbahçe Euroleague maçı izle, Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda... Euroleague'de 2019-2020 sezonunun perdesi açılıyor! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oluyor. Dünya Basketbol Şampiyonası'na birçok oyuncu gönderen ve tam bir hazırlık dönemi geçiremeyen sarı lacivertli ekip, deplasmanda alacağı galibiyet ile avantaj yakalamak istiyor. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaybederek başlayan Fenerbahçe Beko, ligde ise rahat bir galibiyet almştı. İşte Real Madrid Fenerbahçe Beko maçına dair merak edilenler...

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.

REKABETTE REAL MADRİD ÖNDE

Bugüne kadar 22 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde 13 kez Real Madrid sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 9 kez de sarı lacivertli temsilcimiz galip geldi. Ev sahibi ekip bireysel anlamdaki son 15 maçında sadece 2 kez mağlup olurken 13 mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise son 15 maçında 8 kez mağlup oldu.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

İki ekibin kozlarını paylaşacakları Euroleague mücadelesi 3 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.