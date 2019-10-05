Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği GS canlı izle, Gençlerbirliği Galatasaray şifresiz izle, Gençlerbirliği GS maçı şifresiz kanallar, Gençlerbirliği GS canlı skor kaç kaç, Gençlerbirliği AZ TV İdman TV... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama'nın forma giyemeyeceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz izlenecek? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı takibini yukarıda paylaştığımız linkten yapabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Adem Büyük, Babel, Andone

Fatih Terim dönüyor

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı 4 maçlık ceza, Tahkim tarafından 3'e düşürülen Fatih Terim, takımın başına dönüyor. Cezasını Fenerbahçe derbisinde tamamlayan deneyimli teknik adam, bugün Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini alacak.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.