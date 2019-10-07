Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 14. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul yeni sezon izle, Zalim İst 14 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle... İlginç konusu ve genç kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zalim İstanbul, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay gibi usta isimlerle yoluna devam ediyor! Genç oyuncuları ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, geçen hafta heyecanın dorukta olduğu bir final yapmıştı! Dizide bu hafta neler olacak? Cemre ile Cenk'in evliliği Karaçay köşkünde nasıl yankılanacak? Ceren neler yapacak? Agah ve Şeniz nasıl tepki verecek? Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 14. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 14. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk ve Cemre’nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre’nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

Agah oğlunu reddetme noktasına gelirken Şeniz, Seher’e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.

Seher’in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.

Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.

Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.