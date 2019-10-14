Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul bu akşam yok mu, Zalim İstanbul yeni bölüm neden yok, Zalim İstanbul 14 Ekim bölümü yayınlanmayacak mı, Zalim İstanbul niye yok, günü mü değişti... Kanal D'nin geçen sezonun ortasında yayın hayatına başlayan ve oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Zalim İstanbul, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. 14 Ekim akşamı 15. bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünün olmadığı yayın akışında görülüyor. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm neden yok? Zalim İstanbul'un günü mü değişti? İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman? İşte dizi takipçilerinin merakla beklediği detaylar...

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM YOK MU?

Sevilen dizi Zalim İstanbul'un 15. bölüm fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Normalde 14 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi gereken dizi, Kanal D'nin yayın akışında yer almıyor. Bunun sebebi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Frnsa-Türkiye Grup Eleme Maçı! Kritik karşılaşmadan dolayı, sevilen dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul 15. bölümü 21 Ekim Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor! Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?