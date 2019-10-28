Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 16. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul yeni sezon izle, Zalim İst 16 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle​... Konusu, mekanları, genç ve başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zalim İstanbul, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay gibi usta isimlerle yoluna devam ediyor! Genç oyuncuları ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Cemre ile Cenk'in evliliği Karaçay köşküne bomba gibi düşmüştü! Yankıları hala devam ederken Nedim ne yapacak? Agah'ın Cemre için planları ne? Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 16. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 16. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 16. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL 16. BÖLÜM ÖZETİ

Nedim'in sağlığı gün geçtikçe ilerleme kaydeder. Uygulanan tedavide Nedim'in hayatına etki eden insanların fotoğrafları gösterilir. Nedim'in bu fotoğraflara verdiği tepkiler Karaçay Köşkü için dönüm noktası olacaktır. Öte yandan Cemre ve Agah bir yüzleşme yaşar.

Nedim'i görmek isteyen bir kişi vardır. Bu Nedim'i şaşırtır. Nedim'i görmeye gelen kişi kim?

Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.

Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.