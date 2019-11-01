Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 19. bölüm izle, Hercai son bölüm full izle, Hercai 1 Kasım izle, Hercai 19. bölüm tek parça atv, Hercai tek part izle​...​ ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai, yoluna hız kesmeden devam ediyor! Geçen sezonun ortalarında ilk bölümü ile ekranlara gelen ve büyük ses getiren dizi, yoluna aynı hızla devam edecek gibi görünüyor. İzleyiciler büyük bir sabırsızlıkla yeni sezonu beklemişlerdi! Kısa bir süre önce yeni sezona merhaba diyen dizide bu hafta neler olacak? Miran, Reyyan için herkesi karşısına alımıştı! Hercai takipçileri heyecanla bekliyorlar! Oldukça zorlu rakipleri olmasına rağmen cuma gününün zirvesine oturan ve yeni bölümleri ile büyük merak uyandıran dizi, 1 Kasım akşamı 19. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Hercai bu hafta nasıl bir performans sergileyecek, 19. yeni bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları ile oldukça büyük bir izleyici kitlesine hitap eden dizinin 19. bölümü yeni sezonu ile ilgili merak edilenler sizlerle

HERCAİ 19. BÖLÜM İZLE (HERCAİ 19. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE ATV)

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HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la işbirliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.