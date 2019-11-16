Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK Burs sonuçları AÇIKLANDI! KYK Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı, KYK burs sonuçları 2019 açıklandı mı, KYK burs sorgulama 2019, KYK sonuçları açıklandı mı, KYK kredi burs sonuçları sorgulama, kyk.gov.tr burs sonuçları, yurt sonuçları açıklandı mı... Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs sonuçları ile ilgili internette en çok araştırılan konulara dair detayları sizler için derledik! 2019 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyordu. Gençlik Bakanı Muharrem Kasapoğlu, KYK burs/kredi sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı. 2020 KYK bursu ne kadar olacak diye merakla bekleyen öğrencilere büyük müjdeyi Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde vermişti! 2020 KYK ücretleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL olacağını açıkladı. Peki öğrenciler krediyi ne zaman almaya başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI 2019 SORGULA KYK.GOV.TR (KYK KREDİ SONUÇLARI)

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK BURS KREDİ SONUÇLARI SİZLERLE

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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KYK KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL olacağını açıkladı!

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.