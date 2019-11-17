Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 19. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle, Zalim İst 19 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle​... Mine Tugay, Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur gibi usta isimlerin yanında genç kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul, Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor. Merakla yeni bölümleri beklenen dizide bu hafta neler olacak? Nedim'in iyileşip ayağa kalkması dengeleri nasıl değiştirecek? Şeniz, Nedim'in iyileşmesi karşısında neler yapacak? Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 18. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 19. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 19. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı oluşturuyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.