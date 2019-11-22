Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 532. bölüm izle, Arka Sokaklar 532. bölüm full tek parça izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar kanal d tek parça izle, Arka Sokaklar 533. bölüm fragmanı izle... Kadrosunu Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz ile güçlendiren Arka Sokaklar, cuma akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor. Yılları deviren dizide heyecan bitmiyor! Sezonun ilk bölümlerinde Mesut'un zor anlarını ekrana getiren dizide bu hafta Nadir ile ekibin hesaplaşması izleyicilerle paylaşılacak! Nadir'in çetesini çökertmekte kararlı olan ekip neler yapacak? Nadir'i içeri alabileceklerini fark eden ekip, oldukça tedbirli davranıyor! Bu hafta neler olacak? Neler yaşanacak bu akşam belli olacak... İşte diziye dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜM İZLE (ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

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ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalına gelirler. Aldıkları istihbaratlar sayesinde Berzan'ın çocukları tuttukları kampı bulurlar. İstanbul'dan yanlarında getirdikleri terör örgütü mensubu kadın operasyon sırasında Selin'e bıçakla saldırarak onu yaralamayı başarır. Bıçaklanan Selin yaşayacak mı? Mesutlar çocukları terör örgütünün elinden kurtarabilecekler mi? Selin'in kardeşinin bebeğinin ölümüne neden olan Berzan yakalanacak mı?

Bu sırada İstanbul'daki ekibimiz Nadir'in silah kaçakçılığı yaptığı tırlara operasyon düzenlerler. Operasyon sonrası Ezgi, manevi amcası Nadir'in gerçek yüzünü görür. Bu yüzden ekip arkadaşlarına karşı utanç içindedir; fakat, Nadir'den de hesap sormasını bilir. Ekip, Nadir'i içeri atacak delillere ulaşabildi mi? Ezgi ve Nadir arasında neler yaşanacak?

Kurye lakaplı kiralık katil Tarik, Zeliş ile olan birlikteliğine devam eder. Zeliş, onun karanlık tarafından haberdar değildir. Buluştukları bir sırada Hüsnü onları görür. Kurye, Zeliş'in boynuna gerdanlık takar ve onu öper. Hüsnü gördükleri karşısında çok şaşırır. Kızı ile yaptığı konuşma tatsız geçer. Zeliş ve Kurye arasında neler yaşanacak? Hüsnü, kızı Zeliş ile yaptığı sert konuşmadan sonra nasıl bir karar alacak? Ekip, Kurye'nin gerçek kimliğini öğrenebilecek mi?

ARKA SOKAKLAR'A 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.

Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.