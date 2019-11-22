Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 22. bölüm izle, Hercai son bölüm full izle, Hercai 15 Kasım izle, Hercai 21. bölüm tek parça atv, Hercai tek part izle... ATV ekranlarının vazgeçilmezlerinden olan ve başrollerini Akın Akınözü ile Ebrü Şahin'in paylaştığı Hercai'de bu hafta da heyecan dorukta! Hercai yeni bölüm fragmanları, izleyicileri yine merakta bıraktı! Heyecanla 22 Kasım akşamını bekleyenler ve dizinin yeni bölümünü izleyenler, 23. bölüm fragmanını da heyecanla bekliyorlar! Ekranlarda fırtınalar estiren dizinin 22 Kasım akşamı yayınlanan bölüm izleyenleri yine kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor! Şadoğulları ve Aslanbeyler arasındaki gerilim giderek tırmanıyor! Hercai 22. bölüm tek parça izlemek isteyenler, internetten araştırma yapıyorlar. İşte detaylar...

HERCAİ 22. BÖLÜM İZLE (HERCAİ 22. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE ATV)

HERCAİ 22. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 22. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (HERCAİ 21. BÖLÜM ÖZETİ)

Miran’a inanmaya ve güvenmeye başlayan Reyyan babasının başına gelenlerden kendini sorumlu tutuyor. Miran’a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan’ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan’ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan’ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar’ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan’a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran’ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu’nu iten gerçekten Miran mıdır?

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.