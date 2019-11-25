Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 20. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle, Zalim İst 20 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle​... Mine Tugay, Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur gibi usta isimlerin yanında genç kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul, Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor. Merakla yeni bölümleri beklenen dizide bu hafta neler olacak? Nedim'in iyileşip ayağa kalkması dengeleri nasıl değiştirecek? Agah'ın iyileşmesi için her şeyi yaptığı Nedim'den çok çarpıcı hamle! Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 20. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 20. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 20. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk, Cemre'nin hisleriyle yüzleşmesini sağlayacak bir konuşma yapar. Nedim ile Cemre'nin arasındaki hisler Cenk'in canını fazlasıyla yakmaktadır. Cemre ise kendine bile itiraf etmekte zorlandığı hisleriyle baş başa kalır.

Nedim, Ceren ile bir anlaşma yapar. İntikam planı için piyonunu bulmuştur.

Cenk ve Nedim sonunda karşı karşıya gelir. Aralarındaki gerilim hızla tırmanmaya başlamıştır. Cenk ve Nedim arasında neler olacak?

Planları doğrultusunda Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'ın sert tavrıyla karşılaşır. Ancak Agah yeğeninden hiç ummadığı bir tepki alır. Nedim, oyunu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Ceren'in bundan böyle yanlarında kalacağını söyler. Şaşkına dönen Agah ne diyeceğini bilemez. Çünkü köşk onun olduğu kadar Nedim'indir de aynı zamanda.

Nedim, Cemre ve Cenk ile de bir konuşma gerçekleştirir. Cemre, Nedim'in tüm bu yaptıklarına inanamaz.

En büyük darbesini ise en sona saklamıştır. Agah ve Şeniz bunu duyunca şok geçirir. Çünkü Nedim, köşk ve tüm şirketi amcasından geri almak istemektedir.

Nedim şirketi geri alacak mı?

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.