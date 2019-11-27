Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 2. bölüm izle, Kuruluş izle, Kuruluş Osman ikinci bölüm izle, Kuruluş Osman tek parça full hd izle, Kuruluş Osman konusu, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu, Kuruluş Osman tekrarı izle, Kuruluş ikinci bölüm izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle, Kuruluş Osman nerede çekiliyor, Kuruluş Osman yeni son bölüm izle, Kuruluş izle...

Kuruluş Osman yeni bölüm ile hasret sona erdi, hayranları Kuruluş Osman'ı iple geçti. Ve ilk bölümde yer yerinden oynadı... Kuruluş Osman ATV ekranlarında bomba gibi bir sezonun başlangıcı olacak ilk bölümle reytingleri altı üst ederken bir kez daha hayranlarının takdirini kazandı. Daha yayına girmeden aylarca konuşulan Kuruluş Osman ikinci bölüm ile bu akşamda izleyenlerin nefesini kesecek. Diriliş Ertuğrul'un devamını anlatan dizide, abisi Ertuğrul'un ardından, dış mihrakların oyununu bozmak ve obayı korumak için idareyi eline alan Osman'ı dünyayı titreten bir imparatoluğun kuruluş sürecinde zorlu bir süreç beklemektedir. Kuruluş Osman çekimleri İstanbul Riva'da devam ederken işte bomba gibi bir ikinci bölümle Kuruluş Osman 2. bölüm izleme linkiİ Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ve merak edilen tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM

Kuruluş Osman 1. bölüm izle

Kuruluş Osman ikinci bölümde sürpriz isim

Ünlü oyuncu Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin yanında savaşan bir yiğit olarak yer alacak.

Kuruluş Osman 2. bölüme damga vuran konuşma!

Birinci bölümde "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!" diyerek alplerinin ve obasının saygınlığını kazanan Osman ikinci bölümde ise "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" diyerek bir kez daha dünyaya nam salacak büyük ve şanlı bir devletin sinyallerini verdi.

Kuruluş Osman 2. bölümde neler olacak?

Osman, Aybars'ın katillerinin kalede yuvarlanan bir ihanet şebekesi olduğunu gizlice kaleye girerek, güvendiği tek kişi olan Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bie anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendisini kurtaran rahibeler ile karşılaşır. Osman, rahibelerin aslında kim olduğunu öğrenebilecek mi?

Kuruluş Osman 1.Bölümde neler oldu?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Deneyimli isimlerden oluşan Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda ekranların sevilen ismi Burak Özçivit Osman karakteri ile başrolde yer alırken, Nurettin Sönmez (Bamsi) karakteri ile yine diziye devam ediyor.

Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Ayşegül Günay Demir (Zöhre), Alma Terziç (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacıhasanoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan Akdeniz (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Uğur Arslan (Nizameddin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran) diğer oyuncular arasında.