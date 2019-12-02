Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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YASAK ELMA 59. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE)

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Dizinin yeni bölümünde Yıldız; Lila ile Zehra'yı Halit'e karşı tembihliyor. Lila görevini yerine getirirken Zehra istenileni veremiyor. Öte yandan Ender ile Şahika çekişmesi tatlı talı devam ederken Yıldız kendisini kıskanmayan Halit'e isyan edip "Yıldızlar da kayar Halit" cümlesini kuruyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır