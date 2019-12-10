Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Kadın, 10 Aralık akşamı 75. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Hümeyra, Feyyaz Duman ve Gökçe Eyüboğlu gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yayınlanan son bölümde Arif'in sözleri Bahar'a karşı olan duygularını açığa vurmuştu. Bu hafta Şirin'in Cem ile ilgili imalı sözleri Arif'te nasıl bir etki oluşturacak? Kadın 75. bölüm full tek parça izle konusunu internette arraştıran, dizinin son bölümünü tekrar izlemek isteyenler veya kaçıranlar için sitemizde sizler için derledik.

KADIN 75. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın dizisinin son bölümünde Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?

KADIN 75. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Kavak Yelleri, Aşk Yeniden ve Kadın gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer alan Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da tamamlamayan Özge Özpirinçci, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdi. Lisans eğitimini Türkiye’de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmıştır.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özge Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırdı.

Sinema projelerinde de kendini kanıtlayan Özge Özpirinçci, Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’e hayat verdi. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise başrol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.