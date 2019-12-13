Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferhat ile Şirin İZLE, Ferhat ile Şirin Yeni Bölüm İZLE, Ferhat ile Şirin 4. BÖLÜM full hd tek part izle, Ferhat ile Şirin üçüncü bölüm izle... Ferhat ile Şirin dizisi yakaladığı başarılıyla birlikte bu Cumada ekranlarda olmaya devam ediyor. Yeni bölüm günün gelmesiyle dizinin sevenleri internette sık sık "Ferhat ile Şirin İZLE, Ferhat ile Şirin Yeni Bölüm İZLE, Ferhat ile Şirin 4. BÖLÜM full hd tek part izle, Ferhat ile Şirin üçüncü bölüm izle" şeklinde aramalar yapılıyor. Peki Ferhat, Banu ve Şirin üçleminde süren hikayede kartlar nasıl oynanacak? Ferhat ve Banu yakınlaşması son bulacak mı? İşte merak edilen soruların cevaplarını bulmanız için hazırladığımız içeriğimiz...

FERHAT İLE ŞİRİN 4. BÖLÜM İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN 1. 2. VE 3. BÖLÜM İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

FERHAT İLE ŞİRİN 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin ile aralarındaki aşkı imkânsız hale getirebileceğini fark eden Ferhat’ı zor bir seçim beklemektedir. Diğer yandan Ferhat’ın annesini bulmak için attığı her adım onu Banu’ya götürmektedir.

FERHAT İLE ŞİRİN 3. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferhat ile Banu’nun yakınlaştığını gören Şirin zor günler geçirmektedir. Diğer taraftan Ferhat ise annesini bulma umuduyla Banu’ya daha da yakınlaşır. Artık herkes için hesaplaşma vakti geldiğinde Ferhat, zor bir kararın eşiğine gelecek, aşkıyla annesini bulma umudu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

CANSU DERE

Banu

Güçlü, akıllı, son derece çekici ve güzel bir kadın olan Banu, hayatı boyunca aşkı hiç tatmayan, erkeklerin dünyasında, silahların gölgesinde yaşayan bir kadındır. Ailesini kaybettikten sonra ömrünü kardeşi Şirin’e adamıştır. Kapalı Çarşı’nın en güçlü ailesi Karalı’ların mirası bugün Banu’nun elindedir. Babasının adına, ailesinin mirasına layık olmak için çalışan Banu için aile her şeyden önce gelir, en başta da kardeşi Şirin. Ama ilk defa önceliği değişecek, hayatına hesapta olmayan biri girecektir. Banu, hayatında ilk kez kendisi için bir şey isteyecektir: Ferhat’ı…

TOLGA SARITAŞ

Ferhat

Günümüzde zanaatı ile tanınan ve şehrin en iyi ahşap işlerini yapan Ferhat, babası ile bir atölye işletmektedir. Lafını esirgemeyen, aklına geleni hemen söyleyebilen, dobra ve dürüst bir gençtir. En belirgin özelliği cesaretidir. Yumruğu sert olan Ferhat, bugüne dek eline silah almamıştır. Ancak iyi dövüşür. Dövüşmeyi eski lisanslı boksör olan babası Salim’den öğrenmiştir. Kitap okumayı sever, başucundan babasının öğrettiği tasavvuf ilmi üzerine kitaplar ve şiir eksik olmaz. Ailesini trajik bir olay sonucu kaybetmiştir. Ferhat’ın geçmişine dair puslu anılarının arasında bir söz dün gibi aklındadır. “Bir insan ölürse çok insan ölür”. Ölüm onun hayatını henüz çocuk yaştayken alt üst etmiştir, kalbinde ki boşlukla büyür. Ferhat, içindeki o boşluğu aşkla dolduracaktır.