Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, bu hafta 80. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta neler olacak? Yeni fragmanlar yayınlandı. Son bölümde izleyicileri oldukça merak ettiren ve heyecanlandıran olaylar peş peşe yaşanmıştı. Bu hafta silahlı çatışmaların yer aldığı yeni bölüm fragmanında Cuma Koçovalı, "El el üstünde oturacağız, heriflerin bizi bitirmesini mi seyredeceğiz" sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor. İşte Çukur 80. bölüm izle, Çukur 3 sezon 13 bölüm full tek parça izle gibi araştırılan konulara dair detaylar

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SEVİLEN DİZİ ÇUKUR'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı’nın daha hayatını tehlikeye atacak.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?