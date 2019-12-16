Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 23. bölüm full tek parça izle! Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Zalim İstanbul, bu hafta 23. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Genç oyuncuları ve güçlü hikaye örgüsü ile diziseverleri kendisine bağlayan dizi hem reyting oranlarında iyi gidişatını sürdürüyor, hem de sosyal medyaya damga vuruyor. Bu sezon intikam hırsıyla ayağa kalan Nedim'in Cemre'ye karşı hislerine ket vurmaya çalışması izleyicileri oldukça üzüyor. Zalim İstanbul 23. bölüm full izle kanald! Cemre ise gerçekleri bir türlü anlatamayarak acı çekiyor. Ceren ile Cenk cephesinde de durum pek farklı değil. Sevilen dizide bu hafta neler yaşanacak?

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Ceren'in bebeğini kaybetmesinin ardındaki ismin Şeniz olduğunun ortaya çıkması ile Cenk, annesi ile arasına büyük bir duvar örecektir. Bebeğini kaybeden Ceren'in Nedim ile boşanacağı haberleri köşkte konşulmaya başlar. Bu durum en çok Cemre'yi heyecanlandırırken Ceren son kozunu oynamak için harekete geçer. Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanan Ceren bu işi tek başına yapamayacağını bilir ve bu yolda Nedim'e karşı son kozunu oynar.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.