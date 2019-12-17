Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hekimoğlu birinci bölüm ile ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı. Başrollerinde yer alan deneyimli oyuncular Timuçin Esen ve Okan Yalabık'ta bu proje ile bir araya gelirken uzun bir aranın ardından ekranlara döndü. İlk bölümle izleyenleri kalbinden fethedecek dizi ile ilgi işte merak edilenler...

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜM TEK PARÇA

HEKİMOĞLU KONUSU

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoruAteş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hastane düzenine ayak uydurmakta sorunlar yaşasa da nadir görülen hastalıklar konusunda işinin uzmanıdır.

Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle vakaları çözümlerken, yanında üç doktordan oluşan uzman ekibi de vardır.

Hekimoğlu Oyuncu Kadrosu