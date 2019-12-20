Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 26. bölüm full tek parça izle! Reyyan ile Miran'ın hikayesi, Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. ATV'nin sevilen dizisi Hercai, 20 Aralık Cuma akşamı 26. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. 25. bölümde heyecan tavan yapmış, Hazar gerçi itiraf etmişti. Bu gerçek ile birlikte dizide dengeler değişecek gibi görünüyor! Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

HERCAİ 26. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur.

HAZAR GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR

Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır.

AZİZE KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR

Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur.

GÖNÜL'ÜN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.