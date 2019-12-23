Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 24. bölüm izle, Zalim İstanbul 24. bölüm full tek parça izle! Sevilen dizi Zalim İstanbul, bu hafta 24. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına geliyor. Sosyal medyada çok konuşulan ve kendi seyircisini elde eden dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Geçen sezon Nedim'in yanında olan Cemre, bu sezon Cenk'in yanında yer alıyor. Cemre ise her zamanki gibi kurnazlıklar peşinde... Bu bölüm büyük hesaplaşmaya sahne olacakmış gibi görünüyor! Nedim, yılların hesabını Cenk'e ve Şeniz'e soracak mı? Cemre ile Nedim arasında neler olacak? İşte Zalim İstanbul son bölüm ile ilgili merak edilenler...

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafa Nedim'in kayıtları izlediğini öğrenen Ceren, Nedim'i kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Nedim ise Ceren'den boşanıp prangalarından kurtulmayı hesaplamaktadır. Ceren her türlü işbirliğine bu süreçte razı olur.

Agah, Cenk ve Nedim arasındaki savaşa bir son vermek için olaya el atar ve bir akşam yemeği düzenler. Düzenlenen akşam yemeğinde Cenk ve Nedim arasındaki buzları eritmeyi hesaplayan Agah, büyük hesaplaşmanın ortasında kalır. Cemre, Cenk'ten boşanmak için teklifte bulunsa da Cemre'ye aşık olan Cenk bu teklifi o kadar kolay kabul etmeyecektir.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.