Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur'da heyecan bitmiyor! Çukur 82. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm 3. sezon 15. bölüm izle... Haftanın ilk gününde seyircileri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Çukur, bu hafta senenin son yayınlanacak bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Çukur yeni bölüm fragmanları dizi takipçilerini oldukça heyecanlandırdı! Nejat İşler'in fragmanda yer alması, büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada sıkça konuşuldu. Peki Çukur yeni bölümde bu hafta neler olacak? Çukur 15 bölüm full izle, Çukur 82. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik

ÇUKUR 82. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?