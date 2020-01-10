Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Altınordu canlı izle, BJK Altınordu şifresiz izle, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda gibi konular günün merakla beklenen hazırlık maçına dair en çok araştırılanlardan oluyor. Beşiktaş, devre arasına 30 puanla 5. sırada girdi. Altınordu ile oynanacak karşılaşma ile eksiklerini görmek ve zirve yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlı ekip, 10 Ocak'ta Altınordu ile karşılaşıyor. BJK Altınordu maçı canlı izle, şifresiz izle gibi konulara dair detaylar sizlerle

Beşiktaş, liglere verilen arada Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sezona kötü bir giriş yapan fakat ardından toparlanan Beşiktaş, ilk devreyi şampiyonluk potasında noktaladı. Altınordu ise bu sezon istediği gibi bir grafik çizemedi ve devre arasına son sıralara yakın bir noktada girdi. Futbolseverler ise bu hazırlık maçını izlemek için şifresiz yayın arayışında... Peki Beşiktaş-Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izlenir? Zorlu mücadele saat 16:30'da başlayacak ve BJK TV'den ve YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan fakat ardından toparlanan Beşiktaş, devre arasına 17 maçta aldığı 9 galibiyet 3 beraberlik ile 30 puanla 5. sırada girdi.

Sezonun ikinci yarısına şampiyonluk hedefiyle girecek Beşiktaş, Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory takımını Atiba ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Ljacic'in sakatlanması ise kulüpte moralleri bozdu.

ALTINORDU BU SEZON İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Genç futbolcuları oynatmasıyla tanınan TFF 1. Lig ekibi Altınordu ise, geçtiğimiz sezonlarda alışıldığı gibi play-off potasından çok uzakta. Kırmızı-mavili ekip, bu sezon 17 haftada sadece 4 galibiyet alabildi. 18 puanla 14. sırada yer alan Altınordu, sezonun ikinci yarısında yeniden üst sıralara tırmanmak için çaba gösterecek. Beşiktaş ile oynanacak hazırlık maçının iyi bir test maçı olacağını düşünen İzmir ekibi, sahaya kazanma parolasıyla çıkacak.