Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 83. bölüm full tek parça izle! Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Çukur 83. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm 3. sezon 16. bölüm izle... Haftanın ilk gününde seyircileri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Çukur, bu hafta senenin ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. 2020'nin ilk bölümünde izleyiciler neler bekliyor? Çukur yeni bölümde bu hafta neler olacak? Çukur 16 bölüm full izle, Çukur 83. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik

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ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç'ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun'u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla'yı bulacak.

Vartolu Almanya'daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer'in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer'in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun'un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur'un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?